Fußball : Kotira nimmt immer wieder die Pfeife in den Mund

Bei seinem Rücktritt hatte er versprochen, im Notfall einzuspringen. Das ist ziemlich häufig der Fall.

Am 26. Mai 2019, bei der Partie der Kreisliga-A zwischen dem SC Schiefbahn und VSF Amern II, beendete Andreas Kotira, einer der bekanntesten Schiedsrichter im Amateurfußball des Kreises 6, offiziell seine Laufbahn. Aber wie heißt es so schön in einem Kölner Lied: „Niemals geht man so ganz.“ Und wenn das auf jemanden zutrifft, dann auf ihn. „Wenn Not am Mann ist, springe ich natürlich ein“, sagte er damals. Knapp ein halbes Dutzend mal, einschließlich der Krefelder Hallenstadtmeisterschaft, war das bisher der Fall; zuletzt am 1. März beim Spiel des TSV Bockum gegen den Hülser SV. Wer die Personalprobleme bei den Unparteiischen kennt, gerade im Nachwuchbereich und den unteren Klassen, ist sich sicher, dass das auch nicht das letzte Mal war. Aber der 54-Jährige, von vielen Spielern besonders geschätzt, weil er stets ohne große Theatralik, freundlich, gewissenhaft, regelkundig und mit viel Kommuniktaion auf dem Spielfeld und daneben seine Arbeit verrichtete, geht der Szene nicht verloren. Ganz im Gegenteil. Er ist bereits seit Mai Schiedsrichter-Obmann des Kreises Kempen/Krefeld. Da kümmert er sich um alles rund um das Schiedsrichterwesen, also Verwaltung, Organisation und Administration (aber keine Spielansetzungen). Davor war er neben seiner Pfeiferei schon Lehrwart, Ausbilder und Jungschiedsrichter-Referent.