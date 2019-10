Wasserball-Bundesliga : SVK fehlt in Köln die Abgebrühtheit

Krefeld Die Krefelder Wasserballer unterliegen in der Schlussminute noch mit 9:10.

Dass die SVK direkt zu Beginn mit drei Treffern in Rückstand geriet lag vor allem an der Zuordnung in der Verteidigung. Doch die Krefelder fingen sich und kamen schnell durch Treffer von Paul Huber und Dusan Dragic auf 3:2 heran. Fortan entwickelte sich eine offene Partie, bei der die Gäste vom Niederrhein in den nächsten beiden Vierteln konzentrierter und taktisch disziplinierter auftraten. Aus einer sehr sicheren Verteidigung markierten sie mit viel Ruhe und Geduld den 5:5-Halbzeitstand. Als dann Timo Schwark die erste Zwei-Tore-Führung zum 9:7 für Krefeld erzielte, sah es so aus als könne wäre der Sieg schon so gut wie sicher. Den Kölnern fiel außer vieler Fernschüsse nicht viel gegen die SVK-Abwehr um Torwart Leo Vogel ein. Im Schlussviertel folgte dann doch der schnelle Anschlusstreffer und Mitte des letzten Viertels gar das 9:9. Die Krefelder wollten nun unbedingt zwei Punkte nach Hause bringen, gingen ein höheres Risiko ein und liefen dadurch in einen Kölner Konter. Zunächst wurde Schlimmeres verhindert, denn Vogel hielt einen Strafwurf und eine 1:1-Situation wurde geklärt. Dann folgte in der letzten Minute dann doch der Kölner Siegtreffer zum 10:9. Einziger Trost am Ende war es für die SVK, dass das Spiel eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber dem ersten Spiel gegen Poseidon Hamburg war. Hierauf wird das Trainergespann Werner Stratkemper und Dusan Dragic aufbauen können.