Wasserball : Victoria Chamorro ist ein Teamplayer

Torhüterin Victoria Chamorro setzt in den Spielen gerne mal ein Pokerface aufs, um den Gegner zu irritieren. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Wasserballerinnen des SV Bayer Uerdingen wollen in Spandau beim Final Four-Turnier den DSV-Pokal holen. Mit den Neuzugängen Barbara Bujka und der Brasilianerin Victoria Chamorro im Tor stehen die Chancen dazu sehr gut.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Frank Langen

Wenn die Wasserballerinnen des SV Bayer Uerdingen am 26. September beim Final Four-Turnier um den DSV-Pokal ins Wasser steigen, dann endet für sie eine siebenmonatige Pause. Das ursprünglich für April geplante Turnier in Duisburg, welches aufgrund der Corona-Pandemie verschobenen wurde, findet jetzt am letzten Septemberwochenende in Berlin statt. Dort kämpfen sowohl die Frauen als auch die Herren um den Pokaltitel. Am Samstag geht es für die Seidenstadtgirls im Halbfinale gegen Waspo 98 Hannover, das andere Spiel bestreiten Nikar Heidelberg und die Sfr. Spandau.

Dass sich das Team um Trainer George Triantafyllou große Hoffnungen auf den Pokalsieg machen darf hat vor allem zwei Gründe, denn während der langen Spielunterbrechung war man am Waldsee nicht untätig. So wurden mit Barbara Bujka und der Brasilianerin Victoria Chamorro zwei wichtige Verstärkungen geholt, die beide auf Olympia-Erfahrung zurückblicken. Bujka ist in Krefeld keine Unbekannte, ihr Vater Gabor war jahrelang Trainer bei der SV Krefeld 72, sie selber spielte einst in der Saison 2002/2003 für den SV Bayer in der Jugend. Die Deutsch-Ungarin wollte ihre ereignisreiche Laufbahn mit zahlreichen Engagements im Ausland eigentlich beenden. Dann entschied sich die zweikampfstarke Centerspielerin aber doch, ein Jahr beim SV Bayer dran zu hängen. „Barbara ist eine Spielerin, die eine Partie ganz alleine entscheiden kann“, freut sich Abteilungsleiter Rainer Hoppe über den Neuzugang.

info Final-Four Turnier um den DSV-Pokal Frauen, Halbfinale: Wfr. Spandau - SV Nikar Heidelberg (Sa., 13.45 Uhr), Wapso Hannover - SV Bayer Uerdingen (Sa., 15.30 Uhr) Spiel um Platz drei (So., 10 Uhr), Finale (So., 11.45 Uhr); Männer, Halbfinale Waspo Hannover - OSC Potsdam (Sa., 17.15 Uhr), ASC Duisburg - Wfr. Spandau (Sa., 19 Uhr), Spiel um Platz drei (So., 13.30 Uhr), Finale (So., 13.30 Uhr).