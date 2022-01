Schwimmen : Medaillen für Schwimm-Nachwuchs

Krefeld Der SV Bayer 08 Uerdingen richtete im heimischen Aquadome zwei Wettkämpfe aus. Die Trainer sind nach nur drei Wochen Trainingsarbeit mit den Leistungen ihrer Schützlinge sehr zufrieden.

(lus) Beim 4. Jugend-Schwimmfest im Uerdinger im Aquadome starteten am Samstag die Jahrgänge 2002 bis 2012. Je nach Altersklasse schwammen die Aktiven die Distanzen 25, 50 und 100 Meter in den Disziplinen Rücken, Brust, Freistil und Schmetterling. Am Sonntag ging es mit dem 7. Nachwuchs-Schwimmfest des SV Bayer weiter. Die Jahrgänge 2008 bis 2014 traten über die Distanzen 100 und 200 Meter in den verschiedenen Disziplinen an. Alleine die Trainingsruppen C und D holten sich reichlich Edelmetall. Insgesamt gab’ es für die TGC insgesamt 44 Gold-, 32 Silber- und 19 Bronzemedaillen und für die TGD 17 x Gold, 10 x Silber und 11 x Bronze. Trainer Juntian Li ist sehr zufrieden: „Die Jungs und Mädels sind immer noch in der Vorbereitungsphase. Der Fokus liegt eher auf Grundlagenausdauer und die Verbesserung der Technik. Ich kann daher nicht erwarten, dass sie auf allen Strecken Bestzeiten schwimmen. Aber einige konnten sich schon für die Verbands- oder NRW-Meisterschaften qualifizieren.