Comeback nach 16 Jahren : SV Bayer Uerdingen liefert Vereinsheft mit E-Bikes aus

Krefeld Der Uerdinger Schwimmverein bringt nach 16 Jahren künftig halbjährlich ein eigenes Magazin heraus. In Zeiten der Corona-Pandemie und des Lockdown wird der Kontakt zu den Mitgliedern auch dadurch aufrecht gehalten.

Mit dem Heft „Null 8“ hat der SV Bayer Uerdingen nach 16 Jahren wieder ein eigenes Vereinsmagazin aufleben lassen, durch das umfassend über das Vereinsleben und die verschiedenen Projekte am Waldsee informiert wird. Das Vereinsmagazin erscheint künftig im halbjährlichen Rhythmus, wobei die erste Auflage eigentlich schon für den Sommer geplant war.

„Der Lockdown in der ersten Jahreshälfte hat uns da aber einen Strich durch die Rechnung gemacht, so dass wir erst zum Ende des Jahres mit dem Heft fertig wurden“, erklärt Bayer-Geschäftsführer Gunter Archinger die zeitliche Verzögerung mit dem Wissen, das er ein gestandenes Redaktionsteam hinter sich weiß. In der 32 Seiten umfassenden Winterausgabe wurden die wichtigsten Themen aus den einzelnen Abteilungen zu Berichten und Beiträgen rund um den Wasserball, Breitensport oder das Schwimmen zusammengefasst. Dabei kommen auch nicht Projekte zu kurz, die entweder noch anstehen oder schon abgeschlossen sind.