Wasserball-Bundesliga : Killibarda soll junge Talente heranführen

Erfahrene Spieler wie Lazar Kilibarda sollen den Nachwuchs an den Wasserball-Leistungsport heranführen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Künftig soll der eigene Nachwuchs beim SV Bayer Uerdingen besser gefördert und durch erfahrene Spieler an den Leistungssport herangeführt werden. Für den Trainer ist die Herausforderung mit einem unerfahrenen Team groß.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der Wasserball-Abteilung des SV Bayer Uerdingen fand im Sommer ein deutliches Umdenken statt. Ein neues Konzept sieht vor, dass der eigene Nachwuchs wieder zukunftsorientiert aufgebaut werden soll. Unter der Leitung von Kai Küpper trainieren die U10 bis U14 Nachwuchstalente zusammen. Hierfür stehen von Montag bis Freitag fünf Trainingszeiten zur Verfügung, in denen die Spielerinnen und Spieler nach Leistungsstärke eingeteilt werden. Neben Kai Küpper sind auch Ex-Bundesligaspieler Gerrit Pape und Oliver Greck mit an Bord, die das Training der Fortgeschrittenen übernehmen und dabei ihre große Erfahrung und eine deutliche Vorbildfunktion einbringen. Außer dem männlichen Dreiergespann sind auch Ex-Bundesliga- und Nationalspielerin Claudia Blomenkamp sowie Wiebke Reibel mit dabei. Blomenkamp wird das Training der älteren weiblichen Jugend begleiten, Reibel ist für die gute schwimmtechnische Ausbildung der jungen Schützlinge zuständig.

„Ziel ist es die eigene Jugend von unten her bis in die Bundesliga zu bringen. Dem müssen wir allerdings jetzt etwas Zeit geben“, sagt Tim Wollthan, der bei Bayer für die administrativen Aufgaben im Wasserball zuständig ist. Beim Frauen-Bundesligateam ist die Entwicklung schon weit fortgeschritten. Nach drei Abgängen wurde der Kader mit Sinia Plotz und Marijke Kijlstra vom eigenen Nachwuchs aufgefüllt. Da Julia Eggert aufgrund ihres Studium nicht immer zur Verfügung stehen kann, hat Trainer George Triantafyllou somit 15 Spielerinnen in seinem aktiven Kader. Natürlich möchte der Grieche wieder um den Titel mitspielen, sieht aber die WF Spandau als haushohen Meisterschaftsfavoriten. Gegen diesen Gegner geht es am Tag der deutschen Einheit erst einmal im Supercup um einen ersten Formcheck. Bis zum Meisterschaftsauftakt gegen Hamburg hat Triantafyllou dann einen Monat, um an einigen Problemstellen zu schrauben. Den Druck einen Titel holen zu müssen hat er allerdings nicht.

Info Zweimal gibt es ein Derby gegen die SVK 72 Männer: SV Poseidon Hamburg (5.10./A und 21.3./H), SV Weiden (12.10/H und 7.3./A), SGW Rhen./Poseidon Köln (2.11./H und 8.2./A), SV Krefeld 72 (11.12./H und 18.1./A), Düsseldorfer SC (14.12./A und 15.02./H), Duisburger SV (15.12./A und 1.2./H). Frauen: ETV Hamburg (9.11./H und 22.2./A), WF Spandau (23.11./A und 14.12./H), SV Nikar Heidelberg (30.11./A und 28.3./H), SV BW Bochum (1.2./H und 20.3./A), Waspo Hanniver (15.2./H und 14.3./A).

Wesentlich mehr Arbeit dürfte in der neuen Saison auf Männertrainer Milos Sekulic zukommen. Nach den Abgängen von Gerrit Pape und Oliver Greck musste er auch seinen talentierten Sohn Alex in Richtung Spandau ziehen lassen. „Für uns ist es bei den Männern jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel. Wir bemühen uns zwar noch um den ein oder anderen Neuzugang, wir haben aber auch Nachwuchsspieler, die von unseren erfahrenen Spielern wie Lazar Killibarda heran geführt werden“, gibt der Serbe von sich.