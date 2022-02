Wasserball : SV Bayer Uerdingen 08 kämpft um gute Ausgangsposition

Die Wasserball-Saison tritt nun in die entscheidende Phase ein. Der SV Bayer Uerdingen 08 trifft im Hinspiel auf SGW Rhenania/BW Poseidon Köln. Trainer Marek Debski ist zuversichtlich.

(cjas) Am Samstag um 16 setzen die Wasserballer nach vierwöchiger Pause ihre Saison fort. Im heimischen Aquadome erwartet der SV Bayer Uerdingen die Mannschaft vom SGW Rhenania/BW Poseidon Köln. In den nächsten Spielen geht es darum, den besten Platz für die Relegationsspiele gegen die A-Gruppe der Bundesliga zu ergattern. In den bisherigen Spielen wurde in zwei Gruppen entschieden, welche die vier besten Mannschaften aus der B-Gruppe sind. In der kommenden Runde entscheidet sich, wer somit gegen wen er aus der A-Gruppe spielen muss, um künftig in der A-Gruppe zu spielen. SGW Rhenania/BW Poseidon Köln hat sich als Zweiter seiner Gruppe qualifiziert.