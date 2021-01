Eishockey : Stützle nach dem ersten Training in Ottawa: „Ich war am Anfang nervös“

Stützle nach dem ersten Training in Ottawa: „Ich war am Anfang nervös“

Krefeld Der 18-jährige Stürmer aus der Talentschmiede des Krefelder EV ist nach einer Woche Quarantäne im Trainingscamp des NHL-Klubs eingetroffen und könnte bereits am Donnerstag sein Debüt für die „Sens“ feiern.

(lus) Es war schon beeindruckend, wie professionell Tim Stützle am Sonntagmittag nach seinem ersten Training mit dem Team der Ottawa Senators den Journalisten und vor laufender Kamera des Sportsenders TSN in sehr gutem Englisch Rede und Antwort stand. Durch Stützle und die anderen Neuzugänge der „Sens“, wie das Team kurz genannt wird, ist bei den Medien und Fans nach einer langen Durststrecke wieder eine Art Aufbruchsstimmung entstanden.

Der in Kanada vielbeachtete Rookie musste auf Drängen von Außenstürmer Brady Tkachuk nicht wie üblich als Letzter aller Spieler zum ersten Training das Eis betreten, sondern irgendwo in der Mitte. Stützle spielte dann mit Evgenii Dadonov und Center Derek Stepan als linker Außenstürmer in einer Reihe. Stepan gab ebenfalls sein Debüt im Trainingslager, nachdem er die vergangene Woche im selben Hotel wie Stützle in Quarantäne verbrachte. Der 30-jährige Amerikaner, der zuletzt für die Arizona Coyotes spielte, war am zweiten Weihnachtstag von Ottawa verpflichtet worden und traf aufgrund der Geburt seines dritten Kindes verspätet ein.