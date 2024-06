Neue Regeln für den Amateurfußball So soll das neue STOPP-Konzept des DFB für Amateure funktionieren

Der Baden-Württembergische Fußballverband hat das STOPP-Konzept in der vergangenen Saison als Pilotprojekt getestet. Spielabbrüche gingen so deutlich zurück. „Ich glaube, das ist eine gute Sache. Die Spieler werden sensibilisiert bevor es eskaliert. Es wird auch bei Trainern und Ersatzspielern Wirkung zeigen, wenn man die Leute mal runterholt“, sagt der Schiedsrichterobmann des Kreises Kempen-Krefeld Andreas Kotira, der davon überzeugt ist, dass gerade im Jugendbereich die Spielabbrüche dadurch zurückgehen. Bei den Schiedsrichtern selber zeigt sich ein geteiltes Meinungsbild. Bezirksliga Schiedsrichter Jaroslaw Sobisz (SC Viktoria Krefeld) sagt: „Das ist eine gute Idee und sicherlich in den unteren Ligen eine große Hilfe. Ein zusätzliches Werkzeug, um ein Spiel zu beruhigen. Ob es so zu 100 Prozent funktioniert, muss man abwarten.“