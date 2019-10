Galopp : Stephen Hellyn mit freier Sicht zum Sieg

Stephen Hellyn gewann mit Nightdance (Nr. 9) das vierte Rennen und blieb als Führender weitgehend von Drecksspuren verschont. Foto: Jochmann, Dirk (dj)/Dirk Kamp

Krefeld Der anhaltende Regen sorgte beim Pferderennen im Stadtwald für Schlammschlachten.

Der alljährliche Sparkassenrenntag sollte eigentlich einer der Saisonhöhepunkte des Krefelder Rennjahres werden, doch ein total verregneter Sonntag zerstörte alle Hoffnungen und Vorbereitungen der Sparkasse und des Krefelder. So war es kein Wunder, dass sich nur einige hundert hart gesottene Galoppsportfans auf der Stadtwald-Rennbahn einfanden und die sechs Rennen beobachteten.

Das sportliche Programm startete mit einem Heimsieg. Die von Mario Hofer betreute Stute Nona wurde ihrer Favoritenstellung gerecht und gewann überlegen mit sechs Längen Vorsprung. Ihre Stallgefährtin Odina holte hinter der Zweitplatzierten Tiramisu auch noch das dritte Platzgeld. Im Sattel von Nona saß Jockey Andre Best. Vier Pferde sattelte Trainer Frank Fuhrmann aus Dresden im zweiten Rennen des Tages. Da war es kein Wunder, dass eines davon am Ende der 1300 Meter die Nase vorne hatte. Der Wallach Rateel setzte sich leicht mit fünf Längen Vorsprung durch. Im Sattel des Siegers saß erneut Jockey Andre Best, der sich die beste Spur auf dem äußerst tiefen Geläuf aus dem ersten Rennen gemerkt hatte.

Info Stute Nora bringt Mario Hofer einen Heimsieg ein In den sechs Rennen gingen die Jockeys Andre Best und Stephen Hellyn je zweimal als Sieger hervor. Einen Heimsieg feierte am Sonntag die Stute Nona und ihr Trainer Mario Hofer. Aufgrund des anhaltenden Regens kamen nur 1.800 Besucher.

Auch im dritten Rennen gewann das siegreiche Pferd überlegen. Vier Längen hatte American Prince auf der Ziellinie Vorsprung auf Sternjuwel und Somantra. Stephen Hellyn saß im Sattel von American Prince, der in Neuss von Axel Kleinkorres trainiert wird. Im vierten Rennen kam Mario Hofers Schützling Azonto an den Start, der lange den Sieg vor Augen hatte, doch entpuppten sich Nightdance Man und Lady Maxi als noch stärker. Im Sattel von Nightdance Man gewann Stephan Hellyn 30 Minuten nach dem Sieg mit American Prince sein zweites Rennen. Der belgische Jockey hatte seinen Wallach Nightdance Man direkt an die Spitze beordert, dort blieb er von den Positionskämpfen auf dem schlammigen Boden verschont. Das konnten die Rennbahnbesucher nach dem Rennen auch optisch betrachten. Während Nightdance Man fast ohne äußere Dreckspuren aus dem Rennen kam, waren seine Konkurrenten von oben bis unten schlammverschmiert.