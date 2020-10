Zu Gast beim TuS Dansenberg : Steffen Hahn ist bei der HSG ein wichtiger Faktor

HSG-Spieler Steffen Hahn weiß nicht nur, wie man gut in der Abwehr steht, sondern auch wie man Tore wirft. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Beim Handball-Drittligisten HSG Krefeld Niederrhein bildet der 24-Jährige auf Rechtsaußen ein Duo mit Mike Schulz. Auf die beiden setzten die Gäste auch in Kaiserslautern beim TuS Dansenberg.

Es waren gerade die ersten Minuten beim Saisonauftakt in der Dritten Handballliga gespielt, als dem abseits der Tribüne sitzenden Stefan Nippes die Anspannung bereits auf die Entfernung klar anzusehen war. Der Sportliche Leiter der HSG Krefeld Niederrhein musste mit ansehen, wie seine Mannschaft zunächst einen Fehlstart hinlegte und der TSG Haßloch hinterher lief. „Natürlich war es das erste Spiel und bei 14 neuen Spielern wussten wir nicht, wo wir stehen. Ich war mir sicher, dass wir das Spiel gewinnen werden, aber letztendlich bin ich immer noch selber ein Sportler und gehe da emotional mit“, erklärt er dazu.

Dass Nippes recht behalten sollte, zeigte sich kurze Zeit später in Person von Steffen Hahn. Der 24-Jährige erzielte in der Frühphase zwei wichtige Tore und war auf seiner rechten Außenbahn auch im weiteren Verlauf ein wichtiger Faktor zum späteren Sieg. „Steffen ist ein harter Abwehrspieler und hat eine gute Einstellung mit viel Potenzial nach vorne. Solche Leute brauchen wir auch. Mit Mike Schulz haben wir einen der besten Rechtaußen in der dritten Liga und mit Steffen Hahn einen Spieler auf der gleichen Position, der unserem Spiel viele neue Möglichkeiten eröffnet“, sagt Nippes weiter über den Neuzugang, den er schon lange Jahre im Auge hatte und um den er sich intensiv bemüht hatte. „Wir waren uns schnell einig, auch mit seinem alten Verein Dinslaken hat alles wunderbar funktioniert, deswegen sind wir sehr glücklich, dass Steffen bei uns ist“, fügt Nippes hinzu.

Dass Hahn den Sprung von der Nordrheinliga in die Dritte Liga problemlos schafft, liegt vielleicht auch daran, dass der talentierte Linkshänder schon etwas Erfahrung bei TuSEM Essen in der 2. Bundesliga gesammelt hat. „Ich habe aber nur sechs oder sieben Punktspiele dort mitgemacht“, erzählt Hahn. Etwas überrascht war er dennoch, welche Bedingungen er in Krefeld vorfand. „Vom Trainingspensum her gibt es da eigentlich keinen Unterschied. Essen hat natürlich den Vorteil, jahrelange Erfahrung in der ersten und zweiten Liga zu haben, aber ich muss sagen, dass alles, was mir im Vorfeld gesagt wurde auch so eingetroffen ist. Der Verein ist erst seit sieben Jahren dabei und dafür wird er schon wirklich gut und professionell geführt“, lobt Hahn sein Umfeld in Krefeld.