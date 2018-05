Lokalsport : Stars von morgen kicken in Schiefbahn

Krefeld Pfingsten spielen beim SC 08 an der Siedlerallee internationale U10-Teams.

- Die Pfingsttage werden schon traditionell für eine Vielzahl von nationalen und internationalen Fußballturnieren genutzt. Es gibt jetzt auch wieder von "PT Sports" organisierte große Turnierfelder in den verschiedenen Jugendklassen. So werden am 19. und 20. Mai in der hiesigen Region 120 Teams um den Sieg bei den U10-Junioren spielen. Die Wettkampfstätten sind diesmal: TSV Meerbusch, OSC Rheinhausen, ASV Tiefenbroich, SV Rheydt und die Sportanlage des Sportclubs (SC 08) Schiefbahn, an der Siedlerallee.

Das Turnier wird auf allen fünf Sportanlagen, in Rheinhausen spielt beispielsweise die Auswahl des KFC Uerdingen, am Samstag um neun Uhr beginnen. Die Teams, die auch in Schiefbahn an den Start gehen, kommen aus zahlreichen europäischen Ländern. So spielt beispielsweise Zenit St. Petersburg in Tiefenbroich, Manchester City in Rheinhausen, Austria Wien in Rheydt oder Bröndby Kopenhagen in Meerbusch.



Auch in Schiefbahn kann man wieder die talentierten Nachwuchskicker erleben; sogar aus Südkorea wird mit dem FC Cantera eine Auswahl dabei sein. Auf diese Begegnungen freut sich natürlich die eigene von David Heise trainierte U10-Mannschaft des SC 08 Schiefbahn. Sie beginnt am Pfingstsamstag in der Vorrunden-Gruppe 9, gemeinsam mit: Hamburger SV, RW Mahlsdorf, FC Fulham, KSK`s Gravenwezel-Schilde (Belgien) und Ilves Tampere (Finnland). Außerdem gehen drei weitere Sechser-Gruppen in Schiefbahn an den Start, darunter mit Teams des FC Everton, Fortuna Düsseldorf, KV Mechelen oder Bohemians Prag. Die Teams können sich am ersten Turniertag je nach Platzierung für die unterschiedlichsten Zwischenrunden und Finalspiele qualifizieren, angefangen von der Bronze- bis zur Champions-Runde, in der der eigentliche Turniersieger ermittelt wird. Fest steht bereits, dass in Schiefbahn am Pfingstsonntag ebenfalls ab neun Uhr die Bronze- und Goldrunden ausgetragen werden. Der Eintritt beträgt fünf Euro.

(schö.)