Handball : Starke Adler verdienen sich das Endspiel

Nicht nur seine Vorderleute, auch Adler-Torhüter Florian Lindenau war gegen Köln-Wahn ein sicherer Rückhalt. Foto: mocnik/Mark Mocnik

Krefeld Die Königshofer gewannen in der Handball-Nordrheinliga gegen TV Jahn Köln-Wahn mit 34:28.

Die Hoffnung der Adler Königshof, auch in der kommenden Saison in der Nordrheinliga zu spielen, lebt. Nach einem starken Auftritt siegte das Team von Trainer Marius Timofte am Ende verdient mit 34:28 (16:15) beim TV Jahn Köln-Wahn. Dabei entschieden die Gäste die Begegnung, anders als in den vergangenen Wochen, als in der Schlussphase stets der Einbruch erfolgte in den letzten zehn Minuten für sich. Damit machten die Schwarz-Weißen ihre Hausaufgaben und mussten auf Schützenhilfe der Konkurrenz hoffen. Die erfolgte dann am Samstag zumindest teilweise, denn die Wölfe Nordrhein (20:22 gegen den TV Rheinbach) und die HSG Siebengebirge (28:33 gegen die SG Ratingen) verloren ihre Spiele. Damit dürfen die Krefelder am letzten Spieltag noch hoffen. Einen eigenen Sieg gegen den VfB Homberg vorausgesetzt können die Königshofer bei gleichzeitigen Niederlagen der Konkurrenten doch noch auf den allerletzten Drücker vom Abstiegsplatz springen.

Die Adler verdienten sich den Auswärtserfolg mit einer über 60 Minuten konzentrierten Leistung. Gerade in der Schlussphase war das Team da und zog von 25:25 zwölf Minuten vor dem Ende auf den Endstand davon. „Wir haben da auch einen starken Lerneffekt gezeigt. Wir haben viele junge Spieler im Team und die haben eben in den vergangenen Wochen verstanden, worauf es in so knappen Situationen ankommt. Der Erfolg war am Ende hochverdient“, befand der Adler-Trainer, der die Überzeugung versprüht, dass die Seinen auf den letzten Drücker noch das Saisonziel, in der Klasse zu bleiben, erreichen werden.

Info So geht es weiter in der Verbandsliga Turnerschaft Grefrath . TSV Kaldenkirchen (Sa., 18.15 Uhr), TV Vorst - TV Korschenbroich II (Samstag, 19.30 Uhr), Turnerschaft St. Tönis - HSG Wesel (Sonntag, 17 Uhr), DJK Adler Königshof II - TV Geistenbeck (Sonntag, 18 Uhr)