Geschäftsführer des Stadtsportbundes wartet auf Mittwoch : Sattler hofft auf klärendes Wort der Kanzlerin

Krefeld Der Breitensport ächzt inzwischen unter den Maßnahmen und Verboten, die aufgrund der Corona-Pandemie notwendig waren. Der SSB-Geschäftsführer spricht sich für Lockerung im Breitensport aus.

Der Stadtsportbund (SSB) Mönchengladbach geht davon aus, dass es ab dem 11. Mai wieder Vereinssport unter freiem Himmel geben wird. „Das ist mutig von den Kollegen“, sagt Jens Sattler, der Geschäftsführer des SSB Krefeld. „Unser Wunsch ist das natürlich auch.“ Er hofft, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch eine entsprechende Entscheidung verkündet. Sattler weiß aber auch, dass es nur ein erster Schritt sein wird. „Es gibt genügend Sportarten, die trotz der geltenden Einschränkungen ausgeübt werden könnten“, sagt Sattler und nennt ein Beispiel: „Am Elfrather See sehe ich in diesen Tagen viele Jogger und Radfahrer. Es ist nur schwer zu erklären, warum das möglich ist, ein Einzelner dort aber nicht rudern oder segeln darf. Das verstehen die Sportler nicht.“

„All das wünsche ich mir natürlich auch und auch in Krefeld stehen die Vereine in den Startlöchern, aber es ist müßig darüber zu spekulieren“, sagt Jens Sattler, der allzu große Hoffnungen dämpft und darauf verweist, dass die Politiker und Behörden in einem ersten Schritt sicherlich Vorsicht walten lassen werden. So werden Kontakt- und Mannschaftssportarten im Amateurbereich sich sicherlich noch einige Wochen, wenn nicht gar Monate gedulden müssen. „Warten wir einfach mal ab, welche neuen Richtlinien am Donnerstag erlassen werden“, sagt Sattler und bleibt vorsichtig hoffend.