Stellungnahme der Stadt Krefeld „Flutlicht ist geplant, die Ausschreibung auf dem Wege“

Trainer Marcus John und die Spieler trauten ihren Augen nicht, als sie in der vergangenen Woche die beiden mobilen Flutlichtmasten im Sportpark Oppum sahen. Das von ihnen gespendete Licht reichte natürlich nicht aus, um ein normales Training durchführen zu können. Hätten sie sich wnigstens gegenüber gestanden, so wäre zumidest eine Platzhälfte beleuchtet gewesen. „Wir benötigen mindestens vier von diesen Masten“, sagte Trainer Marcus John. Aber vier von ihnen für einen längeren Zeitraum anzumieten, sei gar nicht so leicht, weil sie für andere Events vermietet seien. „Vielleicht müssen wir unsere Autos anders parken und den Motor laufen lassen, um auseichend Licht zu haben“, spottete er.