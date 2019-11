Handball-Verbandsliga : HSG Wesel ist für Cutura eine unbekannte Größe.

Simon von der Forst (am Ball) von der Turnerschaft St. Tönis hat laut seinem Trainer Zoran Cutura einen großen Schritt nach vorne gemacht. Foto: Wolfgang Topel

Krefeld Der St. Töniser Übungsleiter kann den kommenden Gegner aufgrund dessen Verletzungsproblemen schlecht einschätzen, hofft aber auf einen Sieg.

(F.L.) Nach der bitteren Niederlage gegen die HSG VeRuKa ging es in dieser Woche im Training beim Handball-Verbandligisten Turnerschaft Grefrath etwas entspannter zu. Trainer Michael Küsters hatte endlich mal wieder alle drei Rückraumspieler an Bord. „Die Rote Karte von Robert Heesen im letzten Spiel hat zum Glück keine Auswirkung auf das kommende Spiel am Samstag gegen den TSV Kaldenkirchen“, sagt Küsters. Dennoch muss es etwas improvisieren, denn auch der rechte Seite sind ihm die Spieler ausgegangen. „Da muss ich sehen, ob ich jemanden aus der zweiten Mannschaft loseisen kann“, sagt er weiter. Um die Köpfe wieder frei zu bekommen war allen voran positives Denken angesagt. „In der vergangenen Saison haben wir in Kaldenkirchen ein gutes Spiel gemacht und knapp verloren. Aufbauend auf die gute erste Halbzeit gegen VeRu Ka lässt sich bestimmt einiges machen“, blickt Küsters zuversichtlich auf Samstag.

Für seinen Kollegen Zoran Cutura vom Lokalrivalen Turnerschaft St. Tönis ist die HSG Wesel als kommenden Gegner schwer einzuschätzen. „Die sind nicht mehr so gut wie in der vergangenen Saison und haben derzeit viel Verletzte“, sagt Cutura, der in der Aufstellung des Gegners eine große Unbekannte sieht. Gleichzeitig weiß der St. Töniser Übungsleiter aber auch, dass in eine 6:0-Deckung erwarten mit einem körperlich großen Abwehrblock. Und genau hier gilt es anzusetzen, um zum Erfolg zu kommen. „Ich habe mich schon damit beschäftigt wie wir den Block auseinander nehmen können“ sagt Cutura, der aber nicht verraten wollte wie. Auf die Frage was denn gegenüber der Vorsaison nun besser läuft sprudeln die Worte bei Cutura aber umgehend heraus: „Wir sind eingespielter geworden, aber auch unsere jungen Spieler wie Alexander Bruckhaus und Simon von der Forst haben Saison übergreifend einen Sprung nach vorne gemacht.“ Und sollte das Vorhaben für Sonntag ab 17 Uhr in Wesel gelingen, so sind dort die zwei Punkte fest eingeplant, um sich im oberen Bereich der Tabelle festzusetzen.