Fußball-Landesliga : Entscheidende Phase für Teutonia

St. Tönis Fußball-Landesliga: Für St. Tönis zählt bei Aufsteiger BW Dingden nur ein Sieg.

(uwo) Tabellenführer oder abgeschlagener Zweiter? Vor Teutonia St. Tönis liegen bis zur Winterpause noch drei Richtung weisende Spiele. Die Kastrati-Elf ist morgen ab 14.45 Uhr bei BW Dingden zu Gast. Vor dem Gipfeltreffen in Sterkrade-Nord am nächsten Sonntag ist ein Sieg beim abstiegsbedrohten Aufsteiger Pflicht, um möglicherweise selbst die Spitze zu erklimmen. Dabei richten sich die Augen morgen auch in den Oberhausener Stadtteil, wo der Tabellenführer den erstarkten SC Kapellen empfängt, der als Tabellendritter wohl um seine letzte Chance kämpft, noch einmal an das Spitzenduo heran zu rücken.