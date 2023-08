Fußball-Niederrheinpokal Das „Spiel des Jahres“ für SSV Grefrath

Nach drei Siegen in der Meisterschaft, womit nur die kühnsten Optimisten gerechnet hätten, rüstet sich Fußball-Bezirksligist SSV Grefrath in der ersten Pokalrunde auf Niederrheinebene zum Spiel gegen den Oberligisten KFC Uerdingen. Weit über 400 Karten sind an den bekannten Vorverkaufsstellen schon an den Mann bzw. Frau gebracht worden. Positiv könnte sich auch auf den Besuch auswirken, dass das John-Team vergangenen Samstag gewonnen hat, weil dadurch mit großer Wahrscheinlichkeit noch erheblich mehr Anhänger den Weg in die Niersgemeide finden könnten. Natürlich ist sich bei den Blau-Weißen jeder im Klaren darüber, dass dies eine Begegnung von David gegen Goliath ist. Was aber nichts daran ändert, dass man sich morgen achtbar verkaufen und aus der Affäre ziehen will. Von Uerdinger Seite nimmt man die Partie ernst und rüstet sich entsprechend, um in die nächste Runde einzuziehen. „Es kann sein, dass ein oder zwei Spieler eine Pause erhalten“, sagt Trainer Marcus John, „wir werden mit einer richtig guten Elf spielen, damit da nichts anbrennt. Der Pokal ist ein wichtiges Ding für uns, in dem man sich weiter in den Vordergrund spielen kann“. Kurz vor Ende des Transferfensters denkt John darüber nach, personell noch einmal einmal tätig zu werden. Ganz oben auf der Wunschliste steht ein defensiver Sechser. Auf dieser Position will der KFC breiter aufgestellt sein, zumal sich Maximilian Funk gegen Hamborn eine Bänderverletzung zuzog. „Mal gucken, was man kriegen kann“, sagte John nach dem ersten Saisonsieg gegen die Sportfreunde.