Springreiten Leni Ehrhoff feiert drei Siege beim Auftakt zur Freiluftsaison

„Mich interessiert das Springreiten mehr, weil ich es spannender finde“, sagt die Schülerin der neunten Klasse an der Krefelder Montessorischule. Sie stieg vom Pony erfolgreich aufs Pferd um. „Und jetzt bin ich bei Connor angekommen. Mein Ziel für diese Saison ist, auf jeden Fall mit ihm M-Springen zu reiten“, erzählt sie. „Ich will irgendwann in den großen Sport.“ Zurzeit befindet sie sich schon in der frühen Saison in der Goldspur: Leni Erhoff schaffte bei diesem Turnier die Siege zwei, drei und vier.