Sportstadt Krefeld: Grotenburg dient als Sinnbild für den Niedergang​

Meinung Krefeld Der Deutschland-Cup zieht weiter, Krefeld ist um eine Attraktion ärmer. Die Vergangenheit der einstigen Sportstadt war golden, die Gegenwart ist ziemlich trist, doch der Tiefpunkt ist wahrscheinlich noch nicht erreicht.

Die Entscheidung, dass der Deutschland-Cup künftig nicht mehr in Krefeld ausgetragen wird, ist keine Überraschung, sie passt jedoch in das beängstigende Bild, was das Eishockey betrifft. Krefeld ist nicht mehr erstklassig, was für viele Fans schmerzhaft ist; manch einer mag sich an den Gedanken auch noch gar nicht gewöhnen. Der Deutsche Eishockey-Bund macht das mit seiner Entscheidung aber noch einmal sehr deutlich. Angst und Bange kann einem allerdings werden, sollte sich am Ende einer unbefriedigenden Saison der von vielen gescholtene Sergej Saveljev zurückziehen. Dann droht der Sturz in die Oberliga, wo der KEV 81 ein Auffangnetz bietet. Ein Schreckensszenario, aber gewiss nicht ausgeschlossen.