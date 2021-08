Fußball : Sportgericht reduziert drastische Strafen nur minimal

Exklusiv Krefeld Der Fall hatte überregional Aufsehen erregt, weil die ausgesprochenen Strafen drastisch waren. Jetzt fand vor dem Sportgericht die Berufungsverhandlung statt, in der das Strafmaß mal halbiert, mal nur minimal gesenkt wurde.

Im Meisterschaftsspiel der Fußball-Kreisliga C zwischen dem VfB Uerdingen II und der zweiten Mannschaft des FC Traar flogen am 27. September 2020 die Fäuste. Auf der Sportanlage am Rundweg in Krefeld-Uerdingen waren an diesem Sonntag noch zwei Minuten zu spielen, als hinter dem Rücken des Schiedsrichters Hasan Alkhafaji (Bayer Uerdingen) die Spieler Ibrahim B. (VfB Uerdingen) und Ahmet A. (damals Traar) zunächst verbal aneinander gerieten. Dann wurden auch Schläge ausgeteilt und die Beteiligten gingen zu Boden. Es soll auch Blut geflossen sein. Der Uerdinger Spielführer Sercan B. griff auch ins Geschehen ein und es folgte eine Rudelbildung.