Nach Lockerung der Corona-Bestimmungen : Sportbetrieb nimmt Fahrt auf

Krefeld So reagieren die einzelnen Sportarten auf die beschlossenen Corona-Lockerungen. Es herrscht in vielen Sportarten große Erleichterung, obwohl auch jetzt noch Abstandsregeln zu beachten sind.

Segel Frank Suchanek vom Segelklub Bayer Uerdingen freut sich, dass endlich wieder auf den Elfrather See kann: „Wir haben ein Hygienekonzept erstellt und mit der Bereitstellung von Desinfektionsmitteln auch die nötigen Schutzmaßnahmen an Land auf unserer Vereinsanlage getroffen. Natürlich achten wir auch auf die Abstandsregeln. Auf dem Wasser ist das Ansteckungsrisiko geringer, zumal hauptsächlich Einer-Boote gesegelt werden. Aber selbst bei Zweierbooten ist noch genügend Abstand zueinander. Zusätzlich freuen wir uns, dass ab dem 18. Mai wieder Prüfungen für die Segelscheine abgehalten werden können.“

Schwimmen Klaas Focken hängt mit den Schwimmern des SV Bayer Uerdingen derzeit irgendwie in der Luft fest. „Die Aussagen der Regierung sind gerade fürs Schwimmen noch zu schwammig. Welche Bedingungen müssen genau erfüllt sein? Unsere Halle darf noch nicht aufgemacht werden, unter was fällt der Waldsee, der ja als Außenschwimmbereich genutzt werden könnte? Das ist nicht geklärt. Wir im Verein stehen aber mit unseren Konzepten schon bereit, wenn alles geklärt ist können wir auch loslegen.“

Leichtathletik Beim SC Bayer Uerdingen bleiben alle Anlagen am Löschenhofweg bis zum 11. Mai geschlossen. Peter Quasten obliegt es jetzt als Bereichsleiter Wettkampf im Verein auch für die Leichtathleten ein Konzept zu erarbeiten. „Mit der entsprechenden Abstandsregel ist die Lockerung auch für alle Leichtathleten umsetzbar, sei es im Sprung-, Werf- oder Laufwettbewerb. Ich sehe da schon viel an Arbeit auf mich zu kommen, um das alles zu koordinieren und organisieren“, sagt Quasten.

Rudern Ruderer Jonathan Rommelmann vom Crefelder Ruder-Club konnte die Meldung von der Lockerung im Sport kaum abwarten. „Nach so langer Zeit viel es mir schwer mich am Ergometer so richtig zu motivieren. Ich bin froh, dass ich jetzt wieder nach draussen gehen kann. Ich trainiere zu Zeit bei meinem Heimatverein in Mülheim an der Ruhr. Hier ist es so geregelt, dass zwei Einerboote gleichzeitig ins Wasser dürfen. Allerdings mit einem Slot von 90 Minuten. Mannschaftsboote dürfen noch nicht raus, es sei den man kommt aus einem Haushalt. Diese Woche trainiere ich erstmal im Einer. Da mein Bruder Julius ebenfalls rudern können wir es auch mal mit einem Doppelzweier versuchen“, versucht Rommelmann das Beste draus zu machen.