Blau-Weiß Krefeld nur 3:3 : Spitzenspieler Stefano Travaglia verliert gleich zwei Mal

Krefeld Im Einzel und Doppel zieht Krefelds Nummer eins den Kürzeren. So kommt Tennis-Bundesligist HTC Blau-Weiß gegen das Schlusslicht TuS Sennelager nicht über ein 3:3 hinaus und verpasst den Sprung ins gesicherte Mittelfeld.

Tennis-Bundesligist HTC Blau-Weiß Krefeld schwebt auch nach dem sechsten Spieltag weiterhin in Abstiegsgefahr. Gegen den als Tabellenschlusslicht angereisten TuS Sennelager-Paderborn reichte es nur zu einem 3:3-Unentschieden. Garant dieses einen Punktes, den 350 Zuschauer im Stadtwald sahen, war Frederico Gaio, der nicht nur sein Einzel, sondern an der Seite von Doppelspezialist Simone Bolelli – Platz 29 der Doppelweltrangliste – auch das zweite Doppel gewann.

Ähnlich eng ging es auch in den beiden folgenden Einzeln zu, obwohl die ATP-Ranglistenpositionen klar zu Gunsten der Krefelder sprachen. Frederico Gaio trat als Nummer 149 gegen die Nummer 265 Manuel Guinard an, der Norweger Viktor Durasovic als Nummer 345 gegen die Nummer 697 Daniel Cuikermann, seines Zeichens aber immerhin Meister seines Heimatlandes Israel. Gaio schien seinen französischen Gegner unterschätzt zu haben, sah sich immer wieder wuchtigen Grundlinienschlägen konfrontiert, besonders, wenn er hoch retournierte. Nach verlorenem erstem Satz gewann er den zweiten im Tie-Break und auch der dritte ging dann an den für Krefeld spielenden Italiener. Und Durasovic? Verlor den ersten, gewann aber den zweiten Satz und holte im Champions-Tie-Break des dritten Satzes zweimal einen Drei-Punkte-Rückstand auf, um dann am Ende doch mit 7:10 den Kürzeren zu ziehen.