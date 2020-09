Fußball-Landesliga : Spitzenspiel für den VfR Fischeln beim SV Sonsbeck

Steht gegen Sonsbeck vor einer Bewährungsprobe: Kalli Himmelmann. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

In der Fußball-Landesliga will der noch Verlustpunkt frei VfR Fischeln beim Verfolger die Tabellenführung behaupten. Dazu bedarf es aber auch eine konzentriertere Leistung in der eigenen Abwehr.

(uwo) In der letzten Saison haderte Kalli Himmelmann oftmals mit den kleinen Dingen, die seiner Mannschaft fehlen würden, um nichts mit dem Abstiegskampf zu tun zu haben. Allerdings verlor der Trainer des VfR Fischeln nie seinen Glauben an sein Team und sieht sich bisher nach drei Spieltagen in seiner Einschätzung bestätigt. Die Krefelder führen sogar ohne Punktverlust die Tabelle an und stellen mit zwölf Treffern den erfolgreichsten Angriff. Der steht aber morgen vor einer Bewährungsprobe, denn der VfR reist zum Spitzenspiel beim SV Sonsbeck, der bisher nur zwei Gegentore zuließ. Eine konzentriertere Leistung müssen die Gäste aber auch in der Abwehr an den Tag legen. Denn das war der Kritikpunkt, den Himmelmann beim ungefährdeten 5:2-Sieg über den SV Hö.-Nie. monierte: „Das war unnötig. Da haben wir es dem Gegner zu einfach gemacht“.

Himmelmann genießt den Höhenflug seiner Elf, stapelt aber aus der Erfahrung heraus weiter tief: „Für uns zählt jeder Punkt gegen den Abstieg. Und uns erwartet morgen eine schwere Aufgabe. Sonsbeck zählt für mich zu den Teams, die ich ganz oben erwarte und wird nach dem 7:0 gegen Rhede sicher mit breiter Brust auftreten. Aus der Situation heraus, wollen wir aber natürlich versuchen unsere Position zu verteidigen“.