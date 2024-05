Dressurreiten Heiner Schiergen dominiert beim Sommerturnier des Krefelder RFV

Das Sommerturnier des Krefelder RFV auf der Reitsportanlage Kühnen am Hökendyk mit vier Dressuren bis zur schweren Klasse S und Springen bis zur Klasse M**, sowie das Springturnier des RFV Hubertus Anrath-Neersen auf der Vereinsanlage am Malbauer in Anrath-Vennheide mit einem Springen der schweren Klasse S lagen rund 20 Kilometer auseinander. Während bei der Kür der Intermediaire II, einer Zwei-Sterne-S-Prüfung, in Krefeld der Regen einsetzte, war in Anrath am ersten Turniertag Land unter und wirkte sich auf die Prüfungen aus.