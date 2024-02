SC St. Tönis erwartet VfB Homberg Trainer Bekim Kastrati setzt auf die Leidenschaft seiner Elf

In der Winterpause tat sich mit Blick auf den angestrebten Klassenerhalt personell einiges beim SC St. Tönis. Ob die erhofften Verstärkungen maßgeblich dazu beitragen, wird sich schon bald zeigen. Denn die Fußball-Oberliga setzt an diesem Wochenende mit dem 19. Spieltag ihre Saison fort. Erster Gegner der Blau-Gelben ist der VfB Homberg, der sich im Hinspiel am 3. Spieltag mit 4:2 durchsetzte.