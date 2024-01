Thomas Schlösser leitet die Versammlung Beim VfR Fischeln soll eine neue Ära beginnen

Natürlich haben sich im Hintergrund schon Personen formiert, die neu in die Bresche, so fern sie dann gewählt werden, was aber nur eine Formsache zu sein scheint, springen wollen. An der Spitze ist dies Götz Pützhofen als neuer 1. Vorsitzender. Der 63-Jährige, mittlerweile Rentner, davor bei der Stadt Krefeld arbeitend, zählt in Fischeln auch zu den Vereins-Urgesteinen. Erst Spieler, dann Schiedsrichter, Cotrainer unter Udo Jaspers bei der Kreisauswahl und Spielebeobachter in Oberligazeiten, sind nur ein Auszug seiner bisherigen sportlichen Aktivitäten.