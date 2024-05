Nachwuchsturnen Emily Haberl startet bei den Deutschen Jugendmeisterschaften

Für den Erfolg steht Emily Haberl fünfmal in der Woche jeweils bis zu vier Stunden in der Halle und arbeitet mit den beiden Trainerinnen. Die 12-Jährige besucht zudem in Duisburg eine internationale Schule. Ursprünglich wuchs Emily Haberl in Singapur auf, dann folgte der Umzug nach Nordrhein-Westfalen. Seit sie sechs Jahre alt ist, ist sie beim Fischelner SV im Verein aktiv und turnt im Landesleistungsstützpunkt in Krefeld.