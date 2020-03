Skaterhockey-Bundesliga : Optimaler Bundesligastart für die Skating Bears

Krefeld (F.L.) Einen optimaleren Saisonauftakt hätten sich die Skating Bears im Bundesliga-Heimspiel gegen den Lokalrivalen Duisburg Ducks nicht wünschen können. Gegen den für die Gastgeber immer wieder unangenehm zu spielenden Gegner gab es nach einer sehr souveränen Leistung ein klaren 11:4-Erfolg.

Nach dem 0:1 in der sechsten Minute brauchten die Bears etwas an Zeit, um dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken. Ein Nachschuss von Nick Rabe brachte das 1:1 (9.) ein, drei Minuten sorgte Fabian Zillen mit dem 2:1 für die Krefelder Führung, die durch Sebastian Müller und Dustin Diem noch vor der ersten Drittelpause auf 4:1 ausgebaut wurde. Siebenundsiebzig Sekunden nach dem Wiederanpfiff ging das muntere Torschießen weiterhin bei dem die Krefelder weiterhin tonangebend waren.

Nachdem das letzte Drittel mit 8:2 begonnen hatte, schafften es die Duisburger in der frühen Phase auf 4:8 zu verkürzen. doch wer dachte, dass das Spiel noch eine Wende nehmen würde, der sah sich getäuscht. Die zunächst etwas zäh aus den Kabinen gekommenen Bears schüttelten ihren Balast ab und machten den Gästen mit drei weiteren Treffern klar, dass es diesmal in der Horkesgath-Arena nichts zu holen gibt. Als bester Krefelder tat sich Daniel Schopp hervor, der nicht nur zweimal selber traf, sondern auch dreimal für seine Mannschaftskollegen auflegte. Ebenfalls Bestnoten gab es für Torwart Rene Hipller, der seinen Kasten in wichtigen Momenten sauber hielt.