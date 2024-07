Inline-Skaterhockey Skating Bears werden beim Europacup in der Schweiz Dritter

Der Sonntag begann für die Krefelder mit einer Mammutaufgabe im Spiel gegen die mit dänischen Eishockeyprofis gespickte Mannschaft. In einem der schnellsten Spiele des Turnierverlaufs setzten die Bears immer wieder entscheidende Nadelstiche und bezwangen den Favoriten mit 4:2. Gleichbedeutend mit dem Sieg war auch das erneute Aufeinandertreffen des deutschen Meisters und Vizemeisters von 2023 im Halbfinale. Nach der deutlichen Niederlage in der Gruppenphase legten die Skating Bears allerdings in diesem Spiel mit 1:0 vor, brachten sich in der Folge allerdings durch eigene kleine Unachtsamkeiten selbst ins Hintertreffen und fanden sich kurz vor Spielende mit 1:3 in Rückstand wieder. Kurz vor Ende gelang den Seidenstädtern noch der 2:3-Anschlusstreffer, doch die Kaarster retteten den Sieg über die Zeit.