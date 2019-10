Skaterhockey : Diem führt Skating Bears ins Halbfinale

Krefeld Auch Pascal Mackenstein steuert einen Hattrick zum entscheidenden 10:8-Sieg in Duisburg bei.

Herausragende Spieler bei den Gästen, die auch das Hinspiel in Krefeld mit 11:6 gewonnen hatten, war Dustin Diem, der drei Treffer selbst erzielte und zwei weitere auflegte. Auch sein Teamkamerad Pascal Mackenstein, der ebenfalls einen Hattrick feierte, trug einen Gutteil zur Offensive seiner Mannschaft bei. Die Krefelder, die nach der regulären Saison Rang drei in der Liga belegt hatten das Spiel in Duisburg jedoch nach Penaltyschießen verloren hatten, mussten immer wieder Rückschläge hinnehmen und gerieten zweimal nach eigener Führung in Rückstand. Doch ab dem 4:5 kurz nach der Hälfte der Partie dominierten nur noch die Seidenstädter und zogen, gestützt auf die starke Offensive um Diem und Mackenstein, auf 10:7 davon. Duisburg gelang, nachdem das Team den Torwart zu Gunsten eines weiteren Feldspielers hearusgenommen hatte, nur noch der Anschluss.