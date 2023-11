Skaterhockey Skating Bears fehlt nur noch ein Sieg zum Titelgewinn

Die Krefelder gaben den Gästen aus Kaarst wenig Ballbesitz und konnten so die individuelle Klasse der Crash Eagles auf ein Minimum reduzieren. Ebenso ließ die Verteidigung an diesem Tag kaum Torgelegenheiten zu und hatte im Penalty Kill seine Nase vorne. Besonders stark präsentierte sich Aaron Brosch, der alles hielt, was es zu halten gab. Peelen lobt seine Mannschaft: „Wir haben sehr aggressiv foregecheckt.“ Die Spieler hätten aber nur 50 Minuten den Matchplan durchgezogen, sieht er Verbesserungspotenzial bei seiner Mannschaft. „Das ist aber meckern auf hohem Niveau“, gesteht Peelen.