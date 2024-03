Skaterhockey Bockumer Bulldogs richten Europacup-Endrunde aus

Die Bockumer Bulldogs, die derzeit erfolgreichste deutsche Frauenmannschaft im Inline-Skaterhockey, wird in diesem Jahr das Turnier um den Europapokal ausrichten. Die Endrunde wird am 24. Mai eröffnet, am Samstag und Sonntag folgen dann die Spiele um den internationalen Titel in der Sporthalle Horkesgath. 2019 wurden die Bulldogs zum letzten Mal Europapokalsieger. Nach einer Vize-Meisterschaft 2021 konnten die Krefelderinnen 2022 und 2023 zweimal die Deutsche Meisterschaft gewinnen. 2023 wurden sie zusätzlich Deutscher Pokalsieger und landetet im Europapokal auf Platz drei.