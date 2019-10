Skaterhockey-EM : Kleindienst ist Torschützenkönig

Krefeld Die deutsche Nationalmannschaft verliert das EM-Endspiel im Skaterhockey.

(RP) Der Traum vom Titelgewinn vor heimischem Publikum ist nicht in Erfüllung gegangen. Die deutsche U19-Nationalmannschaft erreichte bei der Skaterhockey-Europameisterschaft zwar das Finale, aber nicht den Titel. In der Krefelder Horkesgath-Arena wurde die Mannschaft vom Krefelder Trainerduo Jens Meinhardt und Rene Hippler im Endspiel von der Schweiz mit 6:3 geschlagen, die nach zuletzt vier verlorenen Endspielen jetzt im fünften Anlauf wieder Europameister wurde.

Dabei hatte es in der doppelt gespielten Vorrunde gar nicht so schlecht für die Deutschen ausgesehen. In den ersten drei Partien gegen Großbritannien (6:2), die Schweiz (6:3) und Österreich (7:2) lief der Ball zwar noch nicht so wie gewünscht, aber die Ergebnisse stimmten hoffnungsfroh.