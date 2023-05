Segeln „Wendekurs“ für ein besseres Leben

Nicht mit der im Segelsport üblichen Wende soll den Behinderten ein selbstbewussteres Leben geboten werden. „Es ist bereits von den Universitäten in Hamburg und Flensburg untersucht und bewiesen, dass Segeln Barrieren abbaut, die Teambildung fördert und Menschen mit Einschränkungen die Chance gibt, mehr Selbstvertrauen und Bestimmung zu gewinnen“, erklärte Jens Kroker, Geschäftsführer der Stiftung, der beim Pressegespräch des Klubs per Video aus Heidelberg zugeschaltet war. Er selbst leidet unter einer Behinderung und weiß, wo von er spricht. „Mir fehlt die linke Hand, es waren oft schwierige Zeiten. Der Segelsport hat mir einen Lebensinhalt gegeben. Das will ich zurückgeben“, sagte Kroker, der drei paralympische Medaillen, darunter die goldene beim Segelwettbewerb im Drei-Mann-Kielboot bei den Sommer-Paralympics 2008 in China gewann.