Spendenaktion läuft : Sierra Leone spielt in CHTC-Trikots

Krefeld Cornelius Heitmann wird von vielen Hockeyfreunden bei seiner Aktion unterstützt. Auch der Crefelder HTC hilft ihm, damit der Sport in dem afrikanischen Land populärer wird und die Menschen Freude daran haben.

Sollte ein Krefelder in die Verlegenheit kommen, in der nächsten Zeit nach Sierra Leone zu reisen, dann könnte dieser dort künftig ein Feldhockeyspiel mit höchst bekannter Anmutung besuchen, denn mindestens ein Team des Westafrikanischen Landes wird künftig in Trikots des CHTC auflaufen. Verantwortlich dafür zeichnet in Cornelius Heitmann aber kein Krefelder, sondern ein ehemaliger Mülheimer, der jetzt in der Schweiz lebt. „Ich habe vor einiger Zeit eigentlich komplett mit dem Hockey aufhören wollen, um mich auf mein Studium zu konzentrieren“, erzählt der ehemalige U21-Nationalspieler. „Aber dann bin ich über Ex-CHTCler Christopher Baumann wieder ans Spielen gekommen. Darüber kam ich an eine Initiative, die Hockey in Sierra Leone etablieren will. Wir haben damals Ausrüstungsgegenstände hin geschickt. Vor einiger Zeit war ich dann auch da und muss sagen: Die Jungs und Mädels haben durchaus Talent.“