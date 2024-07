Feldhockey Selin Oruz geht mit großen Erwartungen ins Turnier

Krefeld · Es sind die dritten olympischen Spiele von Selin Oruz, wenn sie mit der Hockey-Nationalmannschaft in Paris antritt. Dabei hat sie klare Zielvorstellungen, was sie mit der Mannschaft erreichen will.

18.07.2024 , 17:02 Uhr

Deutschlands Selin Oruz, hier im Spiel gegen die schottische Auswahl, fährt zum dritten Mal zu den olympischen Spielen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Von Nomita Selder