Leichtathletik : Jennifer Laschet und Manuel Kölker bei der deutschen Crossmeisterschaft

Krefeld Die Seidenraupen Krefeld waren zum ersten Mal bei den Titelkämpfen vertreten. Die Wettbewerbe über verschiedene Distanzen fanden auf einem tiefen Geläuf statt. Ausrichter war der SV Sonsbeck.

(lus) Erstmals in der Vereinsgeschichte haben die Seidenraupen Krefeld an einer Deutschen Meisterschaft teilgenommen. Die Crossmeisterschaften wurden vom SV Sonsbeck ausgetragen. Die zwei Kilometer lange Runde verlief zum größte Teil auf einem Acker neben dem Willy-Lemkens-Sportpark und war, je nach Wettkampf, mehrmals zu laufen.

Jennifer Laschet startete im Hauptlauf der Damen und belegte nach drei Runden in 27:41 Minuten Platz 61 der Gesamtwertung. In der Hauptklasse der Damen kam sie dadurch auf Rang 26. Alina Reh wurde in 21:44 Minuten Deutsche Meisterin.

Manuel Kölker startete über die Langdistanz (fünf Runden). Nur wenige Meter nach dem Start zog er sich eine Fußverletzung zu und hatte danach auf dem tiefen Geläuf in Sonsbeck nichts mehr viel zu bestellen. Er schleppte sich dennoch ins Ziel und kam in 48:26 Minuten im Gesamtklassement auf Platz 67, bei den Männern auf Rang 43 und in der inoffiziellen M40-Wertung auf Platz eins – allerdings war er hier auch der einzige Starter. Deutscher Meister wurde Samuel Fitwi in 33:00 Minuten.