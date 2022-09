Segeln : 29 Neulinge haben die Prüfungen bestanden

Leinen los, so war es auch in diesem Sommer oft. Foto: Mark Mocnik

Krefeld Die Krefelder Segler-Vereinigung freut sich über eine gute Bilanz in der Ausbildung. Warum das für den Verein wichtig ist und was er sich davon verspricht.

(maha) Der Sommer neigt sich dem Ende, die Krefelder Segler-Vereinigung blickt auf eine erfolgreiche Wassersportsaison zurück. Als ältester, traditionsreichster Segelverein in Krefeld und Umgebung ist es seine primäre Aufgabe, den Segel- und Motorsport zu fördern. Dazu gehört natürlich auch die Ausbildung und in diesem Bereich blickt die KSVg auf einen äußerst erfolgreichen Sommer zurück.

29 Prüflinge absolvierten ihre Prüfungen für die Sportsbootführerscheine (SBF) Binnen und See beim KSVg 33 auf der Latumer Straße 50 am Krefelder Wendebecken. Bei sonnigen Bedingungen und mäßigem Wind waren es hervorragende Voraussetzungen, um die Prüfung zu meistern. 13 Prüflinge konnten sich über die bestandene Prüfung für die Funkscheine für das UKW-Sprechfunkzeugnis für den Binnenschifffahrtsfunk (UBI) und das Short Range Certificate für den Seefunk (SRC) freuen.

„Die KSVg33 blickt somit auf eine sehr erfolgreiche Ausbildungssaison zurück und investiert weiter in diesem Bereich“, berichtet Klaus Hausdorf-Hupp, der Pressewart der KSVg. „So hat der Verein aus eigenen Mitteln gerade drei weitere Funkanlagen gekauft, um auch in diesem Bereich die Qualität der Ausbildung zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig unseren Verein, da sich im Anschluss an die Ausbildung, einige Ausgebildete auch schließlich für eine Aufnahme in unseren Verein entscheiden.“