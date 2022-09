Segeln : Vize-Weltmeisterin kommt aus Kempen

Johanna Schablowski vom Segel- und Surfclub Kempen mit ihrer Teampartnerin Lilli Zellmer. Foto: DJ/Lars Wehrmann

Kempen Vize-Weltmeisterin ist ein Titel, der wahrlich nicht allzu oft errungen wird. Johanna Schablowski aus Kempen, ist es gelungen, sie darf sich so nennen. In welcher Spezialdisziplin sie den Titel gewonnen hat und was dabei besonders ist.

(CJ) Einen hervorragenden zweiten Platz belegte die Kempener Seglerin Johanna Schablowski vom Segel- und Surfclub Kempen gemeinsam mit ihrer Teampartnerin Lilli Zellmer bei der „Inclusion World Championship for Sailing“ in Rostock. Bei dieser Weltmeisterschaft geht es um das Segeln inklusiver Teams, also Teams mit jeweils einer Person mit und einer ohne Handicap. Die dafür eingesetzten Boote der Klasse „S/V 14 von Fareast“ sind speziell auf die Personen mit Handicap ausgerichtet, so befinden sich dort zum Beispiel zwei Schalensitze mit elektrischer Neigetechnik.