Segeln : Jubiläumsfeier mit Taufe eines Inklusionsbootes

Krefeld Der Segel-Klub Bayer Uerdingen hatte anlässlich seines 50-jährigen bestehens zu einem Tag der offenen Tür geladen. Warum an diesem Tag ein Inklusionsboot getauft wurde.

(CJ) Einen Tag der offenen Tür mit anschließender Jubiläumsfeier ob des 50-jährigen Bestehens feierte der Segelklub Bayer Uerdingen. 180 Gäste besuchten ab 11 Uhr das Gelände am Elfrather See und konnten mitunter erste Erfahrungen mit dem Segelsport machen. Während sich die kleineren Gäste beim Probesegeln mit den ersten Abläufen vertraut machten, gab es für die Jugendlichen und Erwachsenen die Möglichkeit, Katamaran zu fahren. Rund um die Veranstaltung wurde auch ein neues Inklusionsboot vorgestellt und von der Bürgermeisterin Kerstin Jensen auf den Namen Seeadler getauft. „Mehrere der rund 550 Mitglieder haben eine Seh- oder Gehbehinderung, daher beschäftigt sich der Uerdinger Segelklub seit einigen Jahren mit dem Segeln für Behinderte“, erklärte der Vorsitzende Frank Suchanek. Durch das neue Inklusionsboot solle ein gemeinsames Segeln für alle und gleichzeitig der Zusammenhalt gefördert werden, so Suchanek. Bereits für das nächste Jahr ist ein Team nur bestehend aus Behinderten und eine anschließende Teilnahme an der Segel-WM geplant. Musikalisch wurde die Veranstaltung vom Shanty-Chor und der Krefelder Band „Spass an de Freud“ begleitet. Das nächste sportliche Ereignis steht dann im November mit den Landesmeisterschaften an. Falls Interesse am Segelsport besteht, kann man sich jederzeit auf der Homepage unter www.skbue.de nach den Trainingsgruppen und -zeiten erkundigen.