Handball : Schöneseiffen hat bei der HSG viel vor

Spielmacher Sebastian Schoeneseiffen will die Geschicke der HSG lenken. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der 22 Jahre alte Spielmacher wechselte nach einjähriger Verletzungspause vom VfL Gummersbach in die Seidenstadt.

Als im April die Verantwortlichen der HSG Krefeld die Verpflichtung ihres Neuzuganges Sebastian Schöneseiffen vom VfL Gummersbach bekannt gaben, da stand noch nicht fest in welche Liga die Eagles in der kommenden Saison starten würden. Für den gebürtigen Bonner war die Klassenzugehörigkeit allerdings erst einmal zweitrangig, da ihn ein Kreuzbandriss ein Jahr zuvor für die komplette Saison 2018/19 außer Gefecht gesetzt hatte. „Ich habe entschieden eine längere Pause einzulegen, habe aber in der Zeit fast täglich in der Reha intensiv gearbeitet.“

Nach seinem Wechsel in die Seidenstadt will der 22 Jahre alte Spielmacher nun ein erfolgreiches Comeback feiern. „Als die Anfrage der HSG kam, ob ich wechseln möchte, war das für mich ein zusätzlicher Motivationsschub“, sagt Schöneseiffen. Bei seinem Heimatverein, dem Godesberger TV, wurde er 2012 von den Scouts des VfL Gummersbach überredet in das Nachwuchs-Internat des damaligen Bundesligisten zu wechseln. Was folgte war nicht nur ein dritter Platz mit der B-Jugend bei den Deutschen Meisterschaften, sondern nach der A-Jugend auch der Sprung in die Männermannschaft.

Info Top-Ausbildung beim VfL Gummersbach Sebastian Schöneseiffen hat von 2012 bis 2018 beim VfL Gummersbach gespielt, wo er zunächst die A-Junioren und B-Juniorenmannschaften des Vereins durchlief. Bei den Männern schaffte er es bis zum Wechsel nach Krefeld zu zehn Einsätzen in der Bundesliga mit der ersten Mannschaft.

„Dort habe ich meist im Bundesligakader mittrainiert, da ging es körperlich und athletisch schon etwas härter zu“, erinnert sich Schöneseiffen. Einsatzzeiten bekam er allerdings meist in der 2. Mannschaft, die zusammen mit der HSG Krefeld in der Dritten Liga spielte. Entsprechend ist die HSG Krefeld kein Neuland für ihn. „Ich habe die Entwicklung der HSG durchaus verfolgt. Am Anfang in der Königshofer Halle war noch nicht so viel los, aber als wir dann in der Glockenspitzhalle gespielt haben, da waren es fast 1000 Zuschauer. Das war eine der vollsten Hallen in der dritten Liga“, sagt der Student im Bereich Sportmanagment.

In der zweiten Liga hat er selbst noch nicht gespielt, sieht die kommende Saison für sich und seine Mannschaftskameraden entsprechend als große Herausforderung an. Als der klassischer Spielmacher, der gerne das Spielgeschehen lenkt und seine Stärken in der zweiten Welle sieht will er seinen Teil zum Saisonziel Klassenverbleib beitragen. Der Spielmacher, der in Krefeld die Nummer Drei tragen wird, will sich schnell integrieren. Darum zog er nun auch in die krefelder Innenstadt.