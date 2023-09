Mountainbiker fährt durch Kirsigistan Sebastian Breuer ist ein wahrer Abenteurer

Der Krefelder Mountainbiker Sebastian Breuer liebt Herausforderungen und Abenteuer. So nahm er zuletzt am legendären Silk Mountain Race in Kirgisistan teil. Als Fünfter kehrte der 33-Jährige glücklich und zufrieden in seine Heimat zurück. Das nächste spannende Radrennen hat Breuer für November in Chile geplant.