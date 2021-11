Handball-Oberliga : Sebastian Bartmann glänzt beim Sieg der Adler Königshof

Kapitän Sebastian Bartmann (am Ball) war in Torlaune. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die beiden Handball-Oberligisten Adler Königshof und TV Oppum verbuchten Erfolge, Verbandsligist Adler Königshof II musste sich zum vierten Mal in Folge geschlagen geben. Das Spiel der Turnerschaft St. Tönis bei der HSG VeRuKa wurde wegen Corona kurzfristig abgesagt.

Die Adler-Mannschaft von Marius Timofte hat einen wichtigen 32:24 (18:10)-Auswärtssieg beim VfB Homberg eingefahren und sich von den Abstiegsrängen etwas entfernt. Erfolgreichste Werfer waren Kreisläufer und Kapitän Sebastian Bartmann mit acht Treffern und der 21-jährige Linkshänder Elias Eiker mit sieben Toren. „Über 60 Minuten ist es uns gelungen, einen guten Ball zu spielen. Wir haben diesen Erfolg mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung eingefahren, weshalb man keinen Spieler herausheben muss“, erklärte der 30-Jährige Bartmann. „Wir haben in Abwehr wie auch im Angriff zusammen gut agiert. Im Zusammenspiel zwischen Abwehr und Torhüter war eine Steigerung zu den Vorwochen zu sehen. Darauf können wir aufbauen.“ Durch den Erfolg in Homberg konnten sich die Adler in der Tabelle etwas verbessern.

Schon im ersten Durchgang legten die Adler die Grundlage für den zweiten Saisonsieg. Elias Eiker eröffnete mit dem frühen 1:0 den Torreigen in der Glückaufhalle. Den Vorsprung baute man schnell bis auf 9:4 aus. Bis zur Halbzeitpause konnte Marius Timofte sehen, dass seine Mannen sich nur wenige technische Fehler erlaubten und äußerst konzentriert spielten, so ging man mit einer 18:10-Führung in die Halbzeit. Und auch nach der Pause ging es weiter, die Adler ließen keinen Zweifel am Ausgang der Partie aufkommen. So war es der Kapitän, der in der 46. Minute den Treffer zum 28:15 markierte – es war die höchste Führung der Begegnung.

„Seit dem Spiel gegen Hiesfeld sind wir auf einem guten Weg und man merkt im Training, dass wir Schritt für Schritt besser werden“, so Bartmann weiter. „Nun wollen wir in den nächsten Wochen die Punkte einfahren, um die Abstiegszone zu verlassen und uns in obere Regionen vorzuarbeiten.“

Der TV Oppum kam zu Hause gegen den TSV Aufderhöhe zu einem 27:21 (11:12)-Erfolg. Mit einem 6:3-Lauf in der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit drehte der TVO die Partie und konnte sich in der Schlussphase der Begegnung Tor um Tor absetzen. Am Ende stand der dritte Saisonsieg, mit dem er sich auf den fünften Platz verbesserte.