Nach 43 Stunden im Ziel : Breuer gewinnt das Bikepacking-Rennen

Krefeld Der Krefelder Radsportler absolvierte in Spanien über 43 Stunden ein hartes Programm und siegte mit zwei Stunden Vorsprung. Bei der Vorbereitung saß der 32-Jährige neun Stunden auf dem Rad.

Während des Rennens, welches in Granada startet und in einem Bergdorf im Auslauf der Sierra Nevada auf 1600 Höhenmetern endet, warten viele Herausforderungen auf die Sportlerinnen und Sportler. Neben der Länge, sind es vor allem die Höhen von bis zu 1600 Metern und die Temperaturen mit Höchstwerten von knapp 43 Grad Celsius, die diese Strecke so erschweren.