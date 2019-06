Schwimmen : Schwimmabteilung des Hülser SV neu aufgestellt

Krefeld Nach der Umstrukturierung zu Jahresbeginn haben sich bereits die ersten Erfolge eingestellt.

(svs) Die Schwimmabteilung des Hülser SV hat zu Beginn des Jahres ihre alte Abteilungsleitung (Angelika Bendgens und Martina Schöneberg) verabschiedet. Mit Corina Voigt übernahm eine ehemalige Leistungsschwimmerin aus dem DSV-Kader in Verantwortung. Das Training der Vor- und Leistungsgruppe wird von einem jungen Team (Lydia Sokolow, Laura Schneider und Florian Kalytta) geführt. Mit Florian Kalytta begleitet erstmals ein Schiedsrichter aus dem Verbandskader das Wettkampftraining.

Nach der Neuaufstellung gibt es bereits erste Erfolge, so wurden beim Internationalen Frühjahrsschwimmfest in Viersen-Dülken eine Gold-, zwei Silber- und eine Bronzemedaille gewonnen. Weiter ging es beim Internationalen Covestro-Schwimmfest in Krefeld-Uerdingen, wo zwei Silber- und fünf Bronzemedaillen erschwommen wurden.