Medaillen ein Meilenstein : Schwimm-Trainer Focken mit sehr guter Zwischenbilanz

(F.L.) Klaas Focken kann als Schwimmtrainer des SV Bayer Uerdingen auf eine erfolgreiche abgelaufene Saison 18/19 blicken. „Die beiden Medaillen von Emilie Boll bei den Deutschen Meisterschaften waren natürlich schon ein Meilenstein.

So gibt es bei Bayer die Schwimmschule, wo die Sichtung anfängt und die Kinder langsam an den Leistungssport herangeführt werden. Dabei spielt auch die Betreuung eine wichtige Rolle, um auch einen hohes Niveau mit entsprechenden Standard zu bieten. „Wir haben das Maximum heraus geholt. In der Staffel der Startgemeinschaft mit Dormagen und Wuppertal kommen von sieben Schwimmer fünf aus Uerdingen“, erklärt Focken. Immerhin ist Bayer mit dem Jahrgang 2010/11 unter den Top Fünf in NRW gelistet. Doch Focken will mehr, denn aus den Jahrgängen sollen auch künftig auch Schwimmer entspringen, die sich für die DM in den offenen Klassen qualifizieren: „Wir haben motivierte Sportler, die sich zum Start in die neue Saison schon in Stellung gebracht haben und eine tragende Rolle spielen wollen.“