Fußball-Kreisliga A : Schüler legt mit Teutonia II die Reifeprüfung ab

Krefeld Das Team der St. Töniser steht in der Fußball-Kreisliga A an der Spitze. Kreisobmann Hubert Hinrichs bereitet die Corona-Pause keine Sorgen. Für den 13. Dezember ist der letzte Spieltag terminiert; der erste nach der Winterpause dann für den 21. Februar 2021.

Seine Auswahl ist mit einigen Akteuren besetzt, die früher in der Ersten spielten, Neuzugängen aus Vorst, Hüls oder dem eigenen Nachwuchs. Von ihnen hat sich Youngster Philipp Kösters besonders in den Vordergrund gespielt. Hinzu kommen die überzähligen Spieler aus dem aktuellen Kader der Ersten, die sich immer voll in den Dienst der Sache stellen. So hat sich das Team nach durchwachsenem Start am neunten Spieltag erstmals in dieser Spielzeit an die Spitze gesetzt und diese im Derby gegen den SV St. Tönis verteidigt. Jetzt denkt in der Truppe um den vielseitig einsetzbaren Routinier und Kapitän Umut Güler kaum noch einer an den durchwachsenen Saisonbeginn mit einem 1:1 gegen Abstiegskandidat TIV Nettetal und der späteren 1:6-Klatsche beim TSV Bockum.