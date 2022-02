Basketball : Schöne Serie des SC Bayer 05 Uerdingen reißt

Krefeld Lange konnten sie sich im Erfolg sonnen, vielleicht etwas zu lange. Als Favorit fuhren sie zur BG Kaarst/Büttgen, doch die Basketballer des SC Bayer 05 Uerdingen verlieren dort nach sechs Siegen in Folge.

(maha) Basketball-Oberligist SC Bayer 05 Uerdingen ist bei der BG Kaarst/Büttgen ausgerutscht und hat nach sechs siegreichen Spielen in Folge mit 65:75 verloren. Dennoch bleibt die Mannschaft von Coach Mahmoud Al Abed weiterhin hinter dem TuS Maccabi Düsseldorf Zweiter. Der verletzte Kapitän Robin Naber war enttäuscht. „Wir sind zu selbstsicher angereist. Dabei wollten wir den Einzug in die Aufstiegsrunde klar machen. Aber wir haben von Anfang an nicht genug gekämpft, zu wenig Herz gezeigt“, kritisierte der 31-Jährige. Sowohl in der Defensive als auch in der Offensive offenbarte man Schwächen. Wenn man den Ball in der Abwehr gewinnen konnte, versäumte man sich meist im Angriff zu belohnen. So lief Bayer dem Gegner und dem Rückstand ständig hinterher. „Wir müssen diese Niederlage akzeptieren und aus den Fehlern lernen. Wir sind am kommenden Wochenende spielfrei und haben genug Zeit uns auf das nächste Spiel vorzubereiten“, so Naber.