Lokalsport: Schiergen ist Champion der Berufsreiter

Der Krefelder Erfolgsreiter und -trainer Heiner Schiergen ist der Beste in seinem Berufsstand. Beim Deutschen Berufsreiter-Championat Dressur sorgte er wieder einmal für einen Rekord. Zum vierten Male in Folge holte er den Titel des Champions der Berufsreiter in Unna-Massen in der Diszplin Dressur. Der 48-Jährige schaffte damit seit 2007 seinen fünften Titel in diesem Wettbewerb. Heiner Schiergen stellte damit gleichzeitig den Rekord von Reitmeister Hubertus Schmidt (Borchen-Etteln) ein, der ebenfalls schon fünf Mal diesen Titel verbuchte. Heiner Schiergen und Tobias Nabben (Bottrop) sowie Ants Bredemeier (Hoisdorf) qualifizierten sich über eine Grand Prix- und eine Grand Prix Special-Prüfung für das Finale, in dem jeder der drei Teilnehmer sein eigenes Pferd sowie die der beiden Mitbewerber in einem Kurz-Grand Prix reiten musste.